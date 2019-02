Siracusa, la prima lezione del progetto “Lo spreco alimentare" all'istituto Karol Wojtyla

Si è svolta ieri, presso il XIV Istituto comprensivo Karol Wojtyla di via Tucidite, la prima lezione speciale del progetto “Lo spreco alimentare – Se lo conosci, lo eviti” con la collaborazione del Rotary Club Siracusa Mmoti climiti.

L’iniziativa mira a sensibilizzare circa 500 alunni delle classi elementari e medie dell’Istituto, con l’obiettivo di far giungere il messaggio anti-spreco alimentare alle rispettive famiglie, utilizzando moderni strumenti multimediali per facilitare l’apprendimento interattivo degli alunni, ai quali saranno consegnati altrettanti opuscoli che contengono informazioni e consigli utili per le famiglie per sensibilizzarle alle problematiche inerenti lo Spreco Alimentare e fornir loro consigli utili per ridurne gli effetti.