Siracusa, mancata sicurezza nella scuola Chindemi in via Algeri: cancelli chiusi, alunni trasferiti

Chiusi i cancelli della scuola Chindemi di via Algeri. Il provvedimento è arrivato a seguito di un sopralluogo che si è svolto lunedì scorso da parte dell'assessore alle Politiche scolastiche Pierpaolo Coppa e del dirigente comunale Natale Borgione.

Tanti i problemi alla struttura non solo di natura edilizia ma anche di tipo igienico-sanitario. Problemi per cui, secondo una prima perizia, servirebbero fondi per circa 500mila euro. Soldi che il Comune al momento non ha.

Per questo motivo, da oggi, la struttura è stata chiusa e gli alunni sono stati trasferiti tra il plesso di via Basilicata e quello di via Temistocle.

"E' chiaro che finiranno l'anno così" - spiega Coppa.

Il provvedimento si p reso necessario per motivi di sicurezza.