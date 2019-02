Catania, rogo in un palazzo: residenti salvati

Momenti di paura a Catania dove un incendio è divampato all’interno di un edificio in viale Moncada 16, nel quartiere di Librino. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme scoppiate in un’abitazione al settimo piano. I pompieri, con l’aiuto della polizia, hanno messo in salvo diverse persone rimaste chiuse sui balconi nel tentativo di mettersi al riparo dal gran fumo. L’intera palazzina è stata sgomberata. Alcuni inquilini del settimo e dell’ottavo piano hanno accusato sintomi di intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.