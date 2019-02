A Siracusa un convegno su Paolo Borsellino, presente anche Claudio Fava

“La verità nascosta. Le conclusioni dell’antimafia sul depistaggio Borsellino”. E’ questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 15 febbraio alle 17 all’Urban Center di Siracusa. Nella sala A si parlerà della lunga vicenda giudiziaria relativa al caso dell’omicidio del giudice antimafia, ucciso il 19 luglio 1992 in via D’Amelio a Palermo. Un’autobomba stroncò la vita del magistrato e quella degli agenti della sua scorta.

Saranno presenti Claudio Fava, presidente della commissione antimafia Ars, la sua vice Rossana Cannata, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e gli assessori Giovanni Randazzo e Fabio Granata. A moderare i lavori sarà il consigliere comunale del gruppo “Democratici per Siracusa”, Andrea Buccheri”.