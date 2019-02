Siracusa, postazione 118 di Ortigia: Cannata "Potenziamento per operatività 24 ore"

Sarà potenziata la postazione del 118 in Ortigia per garantire l'operatività h24. A darne notizia la deputata all’Assemblea regionale siciliana Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

“L’Assessore regionale della Salute - conclude la Vicepresidente della Commissione Antimafia e Anticorruzione - ha mantenuto l’impegno, assicurando il potenziamento del servizio 118 nella città di Siracusa, servizio volto a garantire maggiore sicurezza non solo ai residenti del centro storico, ma anche ai turisti, soprattutto nell’avvicinarsi della bella stagione”.