One Billion Rising, Siracusa balla insieme alle tutte le donne del mondo contro la violenza di genere

Anche quest'anno Siracusa balla contro la violenza sulla donne con One Billion Rising 2019, evento mondiale: per un giorno le donne di tutto il mondo si fermano e danno vita a un sit-in ballando e dimostrando unione contro chi le vuole male

Tre gli appuntamenti:

- domani alle ore 10.30 all’istituto comprensivo Chindemi in via Basilicata

- sabato 16 Febbraio presso la biblioteca di genere "Il giardino di ipazia" in viale Teracati 156 alle ore 17

- domenica 17 Febbraio alle 11 al Parco di Piazza Adda

Per ogni info 3471097484 Salvatore Russo Comitato Attivisti Siracusani. E' consigliato di indossare una maglia rossa per l'evento