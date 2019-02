Domani Siracusa contro Rende, Raciti: "Squadra imprevedibile"

Domani in campo il Siracusa contro Rende. "Metabolizzare e ripartire subito, qualche giorno in più ci avrebbe concesso di recuperare qualche acciaccato. - ha dichiarato il tecnico azzurro Ezio Raciti alla vigilia del match - Adesso ci aspettano tutte finali. Non credo di dover fare un massiccio turn over, dipende anche dagli avversari. È chiaro che questa volta dovrò fare la formazione con il medico. Parisi non ho ancora deciso se farà parte del gruppo. Capisco l' amarezza della gente perché arriva da tre sconfitte. Dobbiamo dare di più e lo sappiamo. Il Rende è una squadra imprevedibile, ma ha subito qualche sconfitta in casa. Sarà importante il nostro atteggiamento"