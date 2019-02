Palermo, donne rapinate in androni: un arresto

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosario Scianna, 49 anni, accusato di avere rapinato diverse donne negli androni di casa a Palermo. Scianna era stato arrestato lo scorso 11 aprile in via De Spuches poco dopo un colpo messo a segno, per l'accusa, in un palazzo in via Giacomo Cusmano. Secondo le indagini della squadra mobile l'uomo sarebbe il responsabile di sei rapine compiute con le stesse modalità e tre tentate rapina in appena 4 mesi. Dal giorno dell'Epifania dello scorso anno e fino ad aprile Scianna avrebbe secondo gli investigatori preso di mira le sue vittime tra via Notarbartolo e via Libertà. Le donne rincasavano in casa. Le seguiva e non desisteva neppure se c'erano dei bambini. Puntava un taglierino giallo e si faceva consegnare soldi, cellulari e oggetti in oro.

In un caso avrebbe anche palpeggiato la vittima tanto che oltre che di rapina è accusato anche di violenza sessuale.