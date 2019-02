Solarino, elezioni europee 2019: Germano al fianco del candidato Saverio Romano

Giuseppe Germano annuncia il suo sostegno al candidato Saverio Romano, del Partito Popolare Europeo, in vista delle elezioni europee 2019.

Con lui anche Nello Vasile, Salvatore Mortellaro, Luciano Lonero, Giuseppe Cianci e Luciano Inturrisi

"Sarà un vero piacere collaborare per migliorare ogni giorno il nostro territorio e per tale motivazioni non ci sottrarremo nel dare il nostro contributo per il candidato Saverio Romano alle prossime competizioni Europee del 26 maggio 2019" - ha detto Germano.