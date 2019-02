Sp 45 Cassaro-Montegrosso, riapertura in tempi brevi

In corso le fasi d’intervento al fine di riaprire la strada Provinciale 45 Cassaro-Montegrosso, dopo la conclusione dei lavori di bonifica a seguito della frana.

Adesso sarà il settore viabilità del Libero Consorzio che si è già messo all’opera per procedere, in tempi brevi, alla rimozione dei blocchi ciclopici e alla sistemazione della sede stradale che è stata danneggiata dalla frana del 3 dicembre scorso. Al termine di questo step di lavori si procederà alla riapertura dell'arteria.