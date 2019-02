Siracusa, provvedimento di espulsione dal territorio italiano nei confronti di un tunisino

Si trovava nella casa di reclusione ad Augusta, per scontare la pena di 9 anni e 6 mesi per rapina aggravata, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere, quando nei suoi confronti è arrivato il provvedimento di espulsione, eseguito dalla Polizia di Stato, e disposto dal Magistrato di Sorveglianza, con contestuale accompagnamento nel paese d’origine.

Si tratta di Sami El Gomri, 34 anni, nato in Tunisia, con precedenti penali per i reati di danneggiamento, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, ricettazione, guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata, guida in stato di alterazione psico-fisica causato dall’uso di sostanze stupefacenti/psicotrope.