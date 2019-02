Noto, bovini allo stato brado: sanzioni per oltre 13mila euro

Circa 50 bovini allo stato brado tra la campagna in località Porcari, nel territorio di Noto. I controlli effettuati da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Asp e Corpo forestale regione Sicilia al fine di garantire la sicurezza stradale.

Dai primi accertamenti pare che i capi di bestiame fossero di proprietà di un'azienda avente sede a Tortorici, nel Messinese.

Al titolare quest'ultima contestate le violazioni di: assenza del codice pascolo, mancanza di comunicazione della movimentazione dei bovini, assenza dei controlli di profilassi prima della movimentazione, assenza del modulo di provenienza per un ammontare complessivo di 4530,00 euro.

Alla ditta notificata sanzione per 8.600 euro.