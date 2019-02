Lentini, rubano auto e chiedono denaro per restituirla: arrestati

Le rubano l'automobile e le chiedono denaro per riaverla indietro. E' successo ieri mattina a Lentini, quando una donna ha fermato una volante della Polizia chiedendo aiuto perchè non trovava più la sua auto.

I presunti estorsori, avrebbero poi contattato la vittima intorno alle 15, in via Riccardo da Lentini, per spostarsi poco dopo su Piazza dei Sofisti. Da qui è partita la contrattazione del "prezzo" da pagare per avere indietro il mezzo. La trattativa si è conclusa con la somma di 400 euro.

Estorsori e vittima, monitorati dalla Polizia, si sono spostati nel quartiere Santa Mara Vecchia, per restituire l'auto dopo il pagamento.

A questo punto sono scattate le manette per i reati di estorsione e ricettazione, in flagranza di reato, nei confronti di Sebastiano Midore, 51 anni, e Nicholas Midore, 24 anni, lentinesi e già noti alle forze di polizia.

I due sono stati tradotti in carcere