Rosolini, avviato un censimento di tutti i passi carrabili

Novità in arrivo per i passi carrabili nel centro urbano cittadino. Avviato, dall'amministrazione comunale, un censimento di tutti i passi carrabili in atto insistenti nel perimetro urbano. L’obiettivo è quello di regolarizzare permessi ed evitare non solo il dilagante abusivismo, ma anche salvaguardare i diritti di coloro che hanno un passo carrabile regolamentato.