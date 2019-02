Palermo, finanziaria 2019: Cafeo, Sammartino, Catanzaro "Associazioni studentesche protagoniste"

Governo battuto in Aula sull'emendamento, proposto dall'assessore Lagalla, che limitava la rappresentatività degli studenti all'interno del Consigli di amministrazione dell'Ersu.

“Adesso, grazie alla proposta inserita in Finanziaria, l'associazionismo universitario tornerà protagonista di maggioranza all'interno dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio, nato per difendere i diritti degli studenti, che per troppi anni ha vissuto gestioni commissariali".

Lo affermano in una nota congiunta i deputati del Partito Democratico Luca Sammartino, Giovanni Cafeo e Michele Catanzaro.