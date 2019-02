Caltanissetta, traffico di droga: 15 arresti

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha sgominato una organizzazione dedita al traffico di droga che operava nelle città di Caltanissetta, Palermo e Agrigento. I poliziotti della squadra mobile in collaborazione con quelli di Palermo e Agrigento, e con quelli del reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile della Questura di Palermo, hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, di cui 14 in carcere e 1 agli arresti domiciliari.

I destinatari delle misure cautelari fanno parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che aveva realizzato un imponente traffico di hashish, marijuana e cocaina.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.