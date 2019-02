Siracusa, si toglie la vita impiccandosi con una corda: la convivente trova il corpo

Si sarebbe tolto la vita impiccandosi con una corda. La tragedia si è consumata questa mattina in un appartamento in Ortigia. A trovare il corpo, un uomo di 66 anni, la convivente la quale, stamattina, stava rientrando in casa. E' stata proprio quest'ultima a chiamare il 118, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto i Carabinieri confermano l'ipotesi del suicidio.

Pare inoltre, secondo indiscrezioni, che l'uomo soffrisse di depressione.