Il siracusano Sebastiano Cappuccio nuovo segretario generale della Cisl Sicilia

Il siracusano Sebastiano Cappuccio è il nuovo Segretario generale della USR Cisl Sicilia. Succede a Mimmo Milazzo, da poco eletto vicepresidente nazionale dell’Inas, il patronato della Cisl. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale nazionale Cisl, Annamaria Furlan.

Sebastiano Cappuccio, già segretario nazionale della SLP, la federazione che mette insieme i lavoratori delle poste, da circa un anno e mezzo era entrato a far parte della segreteria regionale.

“Una grande risorsa di questo sindacato – ha commentato a caldo Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Ragusa Siracusa al termine del voto - un siracusano di grande esperienza che darà il suo grande apporto alla Cisl siciliana.

Sebastiano Cappuccio ha maturato grande esperienza in ambito nazionale e prima ancora in Sicilia. L’elezione di un siracusano alla guida della nostra organizzazione ci deve inorgoglire perché rende merito a un territorio che, da sempre, si spende al fianco dei lavoratori per il rispetto dei loro diritti.”