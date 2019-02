Siracusa, Salvatore Belfiore vicepresidente nazionale Adu

Sabato scorso a Rieti si è tenuta l'assemblea nazionale dell'associazione dei difensori d'ufficio, che al momento conta sezioni, oltre che a Rieti, a Roma, Avezzano, Pescara, Chieti e Siracusa.

È stato votato il nuovo organigramma, l'avvocato Salvatore Belfiore, già segretario del direttivo adu Siracusa, è stato eletto vice presidente nazionale.

Faranno parte del Consiglio Direttivo Nazionale anche gli avvocati Giuseppe Giuliano, Maria Aurora Frazzetto, e Davide Bondi, rispettivamente già presidente, vice presidente e tesoriere dell'Adu Siracusa.

"Crediamo fortemente nel ruolo sociale dell'avvocatura ed in particolare del difensore d'ufficio, spesso in prima linea nella difesa dei diritti. Siamo contenti del risultato di queste elezioni che è riconoscimento dell'impegno dell'associazione sul territorio e stimolo per rafforzare la nostra presenza a difesa dei diritti degli imputati, di questi tempi più che mai compressi inspiegabilmente da riforme nefaste come quella che ha abolito di recente la prescrizione dopo il primo grado senza incrementare risorse o abbreviare contestualmente i tempi del processo. Proveremo a rappresentare le esigenze degli avvocati d'ufficio, che lavorano nelle trincee, spesso in modo silenzioso ma sempre con spirito di abnegazione".