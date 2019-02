Siracusa, strada Targia: il Comune realizzerà gli interventi necessari. Autopsia sul corpo di Igino Gianluca Ruvioli

L'intervento dopo la tragedia. Sarà interessata da interventi necessari, atti a garantire la sicurezza, la strada Targia Priolo, teatro ieri pomeriggio dell'incidente dove ha perso la vita il 24enne Igino Gianluca Ruvioli.

Riunione urgente questa mattina tra il vicesindaco, Giovanni Randazzo, i funzionari e i dirigenti del Settore. In attesa dell'opera definitiva, saranno effettuati gli interventi necessari in via provvisoria, attingendo al Fondo di riserva del sindaco.

Intanto, sul corpo del ragazzo, è stata disposta l'autopsia per fare luce sulla complessa dinamica dell'incidente.

Gianluca viaggiava su una moto di grossa cilindrata in direzione Priolo, in fase di sorpasso pare sia venuto a contatto con la prima auto, una Ford. Da qui la perdita di controllo del mezzo a due ruote e il successivo impatto con Volkswagen che proveniva in senso opposto. Quest'ultimo sarebbe stato fatale per il 24enne. La moto avrebbe continuato la sua corsa, colpendo una Fiat Punto e poi si sarebbe bloccata contro un muretto a secco, finendo tra le sterpaglie.

Sarà il medico legale, Francesco Coco, ad effettuare l'autopsia. Il Comune di Siracusa si unisce al dolore della famiglia per la grave perdita.