Siracusa, “Stati generali delle associazioni culturali e teatrali”: giovedì un incontro

Fissato per giovedì, 14 febbraio, dalle 17 alle 20, l'incontro su “Stati generali dell'associazionismo culturale e teatrale”, all'Urban Centre di via Nino Bixio 1.

“Si tratterà di un incontro dai contenuti concreti – spiega l'assessore alla Cultura, Fabio Granata – perché ha lo scopo di programmare in maniera organica gli eventi per l'anno in corso e per il 2020. Un metodo basato sulla partecipazione attiva che il sindaco Italia ha condiviso e che, sono certo, anche le associazioni, direttamente coinvolte, apprezzeranno”.

Sarà presente anche il sindaco Francesco Italia.