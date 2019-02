Priolo Gargallo, fondi Paesc: Scerra "Sarebbe grave perdere questa opportunità"

Aveva già aderito la vecchia amministrazione Rizza alla programmazione per i fondi Paes, senza metter in campo azioni concrete. Questo è emerso durante lo scorso incontro del locale meetup del Movimento 5 Stelle.

"Questo - affermano dal Meetup - potrebbe ostacolare la partecipazione all'attuale programmazione, per questo, tramite l'interessamento del nostro deputato Scerra, chiederemo spiegazioni al dirigente dell'assessorato regionale per l'Energia per trovare una soluzione che permetta al nostro Comune di partecipare al bando."

"Porterò avanti le istanze del meetup - prosegue il parlamentare Filippo Scerra- perchè sarebbe veramente grave perdere questa opportunità. I fondi Paesc sono una grande possibilità per tutti i comuni e lo sono ancora di più per Priolo, che attraverso la rifunzionalizzazione energetica potrebbe dare un bel segnale. Continuerò a lavorare al fianco dei meetup. Questa azione di contatto costante e diretto con il territorio, è la politica che il M5S ha sempre portato avanti e continuerà a farlo"