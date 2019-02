Pachino, furto in abitazione in via Settembrini: una denuncia

E' stato catturato uno dei due autori del furto in abitazione perpetrato domenica sera a Pachino, in via Settembrini.

All'arrivo dei poliziotti c'erano due individui intenti a scardinare con una spranga in metallo il portone d’ingresso dell’abitazione.

I due malviventi hanno tentato la fuga per le vie vicine: uno dei due, un 32enne, è stato bloccato e denunciato per furto aggravato. Il suo complice è riuscito a dileguarsi.