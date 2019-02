Siracusa, incidente stradale mortale a Targia: coinvolte 3 auto e una moto di grossa cilindrata: muore centauro di 24 anni

Un giovane di 24 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale che si è verificato in contrada Targia, a Siracusa. Coinvolte tre auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro.

Secondo le prime notizie, pare che la moto, che viaggiava in direzione Priolo, in fase di sorpasso sia venuta a contatto con la prima auto, una Ford. Da qui la perdita di controllo del mezzo a due ruote e il successivo impatto con Volkswagen che proveniva in senso opposto. Quest'ultimo sarebbe stato fatale per il 24enne. La moto avrebbe continuato la sua corsa, colpendo una Fiat Punto e poi si sarebbe bloccata contro un muretto a secco, finendo tra le sterpaglie.

Sul posto per i rilievi del caso i vigili urbani che ricostruiranno la dinamica dell'accaduto. La strada è stata chiusa al traffico.