Rosolini, prevenzione sismica: incontro al plesso S. Alessandra

Promuovere la cultura della prevenzione sismica sul territorio comunale è l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Rosolini in sinergia con l’Ordine Provinciale dell’Ordine degli Architetti di Siracusa. Attenzione puntata sul mondo della scuola dove si stanno organizzando dei convegni per una campagna più incisiva rivolta agli studenti. Venerdì 22 febbraio è previsto un nuovo incontro a partire dalle 11 presso il 2° Istituto comprensivo “S.Alessandra”. Lo scopo è quello di educare gli studenti alla cultura della prevenzione dei rischi, nel caso quello sismico e, nel contempo, divulgare alle loro famiglie le opportunità offerte dallo Stato in tema di agevolazioni fiscali sugli interventi di adeguamento sismico delle abitazioni, prime e seconde case, edifici pubblici.