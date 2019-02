Siracusa, Casapound ricorda le vittime delle foibe

CasaPound, con una serie di iniziativa, ha ricordato le vittime delle foibe.

“Essere italiani era l’unica ‘colpa’ delle vittime del genocidio messo in atto da Tito – spiega CasaPound in una nota – una vera e propria pulizia etnica che ha visto decine di migliaia di italiani assassinati, torturati, gettati, anche vivi, nelle foibe, e poi, per 60 anni, ignorati dai libri di storia e dimenticati dalla loro stessa Nazione".

"E’ importante mantenere alta l’attenzione sul tema – conclude CasaPound"