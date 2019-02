Nel Messinese, fatture false: un arresto e sequestri per 10 mln

La GdF di Messina ha scoperto un giro di fatture false per oltre 20 mln di euro e l'indebita percezione di un finanziamento europeo di circa 5 milioni. In carcere un 58enne,noto imprenditore barcellonese operante nel settore degli agrumi. Sequestro preventivo per circa 10 mln di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari riconducibili a 3 persone indagate e alla società coinvolta nella frode I reati ipotizzati sono truffa aggravata, riciclaggio, fatture false, evasione.