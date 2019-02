Torino, rogo per petardo: crolla capannone del carcere

È crollato il capannone del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino danneggiato dal rogo acceso da un petardo o un fumogeno lanciato durante la protesta degli antagonisti per gli arresti al corteo anarchico di sabato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il cedimento dell'edificio, dove i detenuti seguivano un corso di panificazione, sarebbe stato causato dall'esplosione di bombole del gas utilizzate per l'attività lavorativa.

Il petardo è caduto nell'isola ecologica tra il padiglione 'C' e il padiglione 'B', provocando la combustione di rifiuti, poi le fiamme si sono propagate al vicino capannone.