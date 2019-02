Siracusa, Raciti: "Giocare come contro il Catania"

Conferenza stampa del tecnico del Siracusa Ezio Raciti alla vigilia della gara con la Reggina: "Dopo due sconfitte consecutive dobbiamo recuperare in autostima, c'è voglia di invertire la rotta. Turati? Ha avvertito un piccolo problema al polpaccio, valuterò fra stasera e domattina. Tatticamente siamo migliorati nella fase di non possesso, non così in attacco dove dobbiamo essere più veloci. Momento delicato dove parlo tanto con i ragazzi, c'è un dialogo continuo per avere unità di pensiero e dobbiamo percorrere la stessa strada. Contro la Reggina, che dopo il mercato invernale probabilmente ha il miglior organico del girone, dobbiamo ripetere la stessa partita disputata con il Catania".