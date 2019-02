Siracusa, furto di 70 chili di cavi di rame alla Fanusa: un arresto

Aveva appena rubato 70 chili di cavi di rame da due trivelle e dalla linea telefonica alla Fanusa quando è stato incrociato dai Carabinieri e arrestato per furto aggravato di materiale ferroso.

Si tratta di Wahid Faraj, 40 anni tunisino. L'uomo era a bordo di un ciclomotore con una sacca, all'interno della quale i militari dell'arma hanno trovato una cesoia di grandi dimensioni e i cavi di rame. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.