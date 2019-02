Siracusa, l’Eurialo cede al tie-break con il Modica

L’Eurialo torna a muovere la classifica con il punto conquistato nel match casalingo contro il Modica (seconda giornata di ritorno del campionato di serie C di pallavolo femminile). E’ finita con la vittoria al tie-break delle ospiti che, al Palacorso, hanno saputo capovolgere una situazione che le vedeva sotto di 4 punti (21-17) nel quarto set. La compagine siracusana ha disputato una grande partita ma è mancata proprio quando occorreva compiere l’ultimo sforzo per portare a casa i tre punti.

“Grande amarezza – esclama il tecnico Viviana Olindo – per una partita che dovevamo chiudere sul 3-1. Purtroppo è mancata la cattiveria giusta e, contro squadre esperte come il Modica, questi errori si pagano. Mi dispiace sia andata così, la squadra avrebbe meritato il successo pieno per il modo in cui si è espressa e per l’ottima prestazione fornita. Le ragazze hanno giocato bene e sono state punite oltre i propri demeriti”.