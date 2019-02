I deputati di M5s in tour nel Siracusano per raccontare i primi 200 giorni al Governo

Tuor della deputazione regionale e nazionale del Movimento 5 Stelle, questo fine settimana, per raccontare ai cittadini i risultati raggiunti nei primi 200 giorni al Governo.

Le prime tappe fatte da Filippo Scerra, Maria Marzana, Stefano Zito, Giorgio Pasqua, Paolo Ficara, Pino Pisani e Luigi Sunseri a Sortino e Priolo Gargallo

“Un primo week end molto positivo – afferma la deputazione penstastellata - abbiamo incontrato molte persone in questi due giorni e raccontato alla gente che stiamo facendo quello che abbiamo promesso in campagna elettorale.”

I punti maggiormente evidenziati sono stati quelli del potenziamento della democrazia diretta attraverso il referendum propositivo, il taglio agli sprechi, la riforma pensionistica (quota 100) e il reddito di cittadinanza.

“Soprattutto su quest’ultima riforma – proseguono i parlamentari - stiamo cercando di fugare tutti i dubbi su quella che è una vera e propria rivoluzione del welfare che ancora non è stata compresa da tutti. Proprio per renderla più chiara abbiamo intenzione di girare tutta la provincia, ascoltando tutti coloro i quali volessero saperne di più. Il cambiamento passa anche da questo, da un rapporto diretto tra i portavoce del Movimento e la popolazione, che vuole e deve essere costantemente informata sul nostro operato in Parlamento regionale, nazionale ed europeo”. Il tour proseguirà per tutto febbraio e nel prossimo week end, precisamente venerdì 15, toccherà Siracusa all'hotel del Santuario, e sabato 16 febbraio Avola, alla sala Frateantonio del palazzo di città.