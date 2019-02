Siracusa, è morto Marco Testaferrata: speaker radiofonico e mattatore della movida aretusea

Si è spento oggi Marco Testaferrata, noto speaker radiofonico e animatore di grande successo della movida siracusana degli anni '90 e fino al 2006.

Se ne andato oggi a causa di una di quelle malattie che non perdonano, lasciando ai suoi amici più cari un grande dolore.

Ha cominciato la carriera in radio a SR1 Fm Stereo a 17 anni, mostrando sin da subito le sue grandi capacità. Poi il passaggio a Fm Italia nell'88 dove ha consolidato la sua carriera; nel 2007 approda a Radio Marte dove rimane fino al 2017.

La radio è stata la sua grande passione, ad essa ha dedicato tutte le sue energie e la sua creatività. La sua bravura l'ha portato anche a fare l'animatore nelle discoteche più in voga del capoluogo e non solo, Le Piscine, Caligola, Malibù, Baia del silenzio, facendo divertire un'intera generazione.



Se ne andato con discrezione, in punta di piedi, lui che è stato per gran parte della sua vita sotto i riflettori. Ma solo per lavoro, poi c'era la sua vita privata vissuta lontano dai microfoni e dalle discoteche, circondato da pochi amici.

I funerali saranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa di San Salvatore, in via Necropoli Grotticelle.