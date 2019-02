Tragedie Sala e giovani Flamengo, il cordoglio del Siracusa

"Sono profondamente addolorato voglio abbracciare tutte le famiglie delle vittime. Il mio pensiero e la mia preghiera vanno a questi giovani che inseguivano il sogno di realizzarsi nel mondo del calcio". Così il presidente del Siracusa calcio, Giovanni Alì, ricorda Emiliano Sala e i giovani giocatori del Flamengo e si uniscono al dolore delle loro famiglie e dei loro club.

Anche il vice presidente Costanza Castello è rimasta colpita da queste tragedie.

"Il mondo del calcio è una grande famiglia della quale facciamo tutti parte e nella quale si instaurano rapporti di quotidianità, di affetto e di stima reciproca. Pensare oggi ai ragazzi del Flamengo o a Sala che non ci sono più, è un dolore per tutti noi che quotidianamente viviamo da vicino i sogni e le speranze di giovani come loro".