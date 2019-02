Portopalo, l'associazione Donatorinati della Polizia organizza lo spettacolo “Finchè suocera non ci separi”

Si terrà venerdì 5 febbraio 2019, ore 20.30 al Cine Teatro “Gozzo”, in via Lucio Tasca a Portopalo di Capo Passero, lo spettacolo dal titolo “Finchè suocera non ci separi”.

L'evento è stato voluto dall’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato, che si occupa di promuovere la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti, e dalla Compagnia teatrale “Quelli che… il teatro di Cassibile”

Durante la serata i volontari dell’associazione Donatorinati informeranno i presenti sull’opportunità di donare sangue ed emocomponenti.

L’associazione offrirà l’ingresso gratuito a tutti i suoi donatori che presenteranno il tesserino delle donazioni.