Siracusa, il consiglio comunale torna in aula giovedì

E' stato convocato per giovedì 14 febbraio, alle 10, a Palazzo Vermexio, il consiglio comunale di Siracusa.

Tra i punti posti all’ordine del giorno il nuovo “Regolamento per la toponomastica cittadina e la numerazione civica”, e l’elezione dei componenti della “Commissione elettorale”. Ci sono poi un ordine del giorno in materia ambientale, primo firmatario il consigliere Chiara Catera, con il quale si impegna l’Amministrazione alla “pubblicazione del rapporto giornaliero sulla qualità dell’aria”; e una mozione, primo firmatario il consigliere Pamela La Mesa, sul “Bilancio partecipato”.