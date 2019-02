Alleanza dei sindaci mediterranei per salvare l’Europa da sè stessa, c'è anche Francesco Italia: "difendere il diritto sacro all’ospitalità"

Hanno stretto un'alleanza i sindaci di alcune città mediterranee per difender l'Europa da sè stessa, dalla direzione che sta prendendo, molto lontana dai valori iniziali.

A presentare il manifesto alla base dell'alleanza i primi cittadini in conferenza stampa oggi a Roma. Hanno aderito all'iniziativa i sindaci delle città di Barcellona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Napoli, Palermo, Milano, Latina, Bologna, ma anche Siracusa con in testa il primo cittadino Francesco Italia.

“Il nostro è un appello ai sindaci italiani ed europei a fare rete per la difesa dei valori fondanti della costituzione europea. Un’alleanza tra primi cittadini che sono insieme per unire e non per dividere con lo scopo di difendere il diritto sacro all’ospitalità. Costruire alleanze di comunità basate sui diritti, significa difendere la coesione sociale, la pace e la nostra Europa” - dichiara il sindaco, Francesco Italia.