Siracusa, le emozioni nella società 'liquida': al Vittorini la prima conferenza-spettacolo

Si è tenuta giovedì scorso, alle 17, nella biblioteca dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”, la prima esperienza di conferenza-spettacolo aperta alla cittadinanza.

A dibattere del ruolo del genitore il pediatra Carlo Gilistro che ha sottolineato l'importanza delle emozioni in una società "liquida" così come la definiva il filosofo polacco Baumann.

L’istituto ha voluto dedicare all’educazione dell’adulto un ruolo importante, attraverso un evento, in cui viene sperimentato totalmente un diverso approccio di comunicazione basato su immagini e musica che crea una sintonia tra gli stessi partecipanti.

L’ evento si è concluso con un cerchio, accompagnato dalle note toccanti di “Imagine” di John Lennon.