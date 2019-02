Siracusa, aggressione medici all'Umberto I: il Nursind chiede di ripristinare il posto di polizia h24

Anche gli infermieri chiedono maggiori sicurezze al Pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, soprattutto dopo l'ultimo episodio di violenza che ha visto vittime due medici di turno.

Il sindacato di categoria, il Nursind, guidato da Vito Fazzina, chiede di ripristinare il posto di polizia h24.

Assieme a un folto gruppi di sindacati il Nursind ha chiesto un incontro urgente in Prefettura per conoscere “i provvedimenti che le autorità vorranno adottare per scongiurare il ripetersi di episodi di criminalità”.

Il sindacato autonomo ricorda che “gli episodi di violenza sono ormai la normalità, soprattutto nelle ore notturne si verificano spesso momenti di tensione che per fortuna non sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche”. Fazzino ricorda quindi che “è necessario intervenire il prima possibile per scongiurare che accada il peggio".