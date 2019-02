Siracusa, evade i domiciliari: finisce in carcere un 43enne

Ha evaso più volte i domiciliari, motivo per il quale è stato tradotto in carcere. I carabinieri hanno arrestato Salvatore Bonafede, siracusano, 43 anni, disoccupato con precedenti di polizia, in esecuzione del provvedimento di aggravamento misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L'uomo è stato condotto presso il carcere “Cavadonna”.