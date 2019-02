Priolo Gargallo, tenta di rubare bottiglie di alcolici: arrestato catanese

Si sarebbe introdotto dentro il supermercato Beldì di Priolo Gargallo, avrebbe preso dai banconi 10 bottiglie di alcolici per poi nasconderli in parte dentro una borsa ed in parte sotto il giubbotto. A notare lo strano atteggiamento dell'uomo i dipendenti del supermercato che, vedendolo tentare di uscire dal locale dalla porta destinata all’ingresso dei clienti, evitando così il passaggio dalle casse, hanno chiamato i Carabinieri.

I militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale e dell'auto di proprietà dell'uomo hanno rinvenendo 22 bottiglie di alcolici sottratte poco prima dal supermercato Ard di Priolo Gargallo.

I militari lo hanno arrestato per furto. Si tratta di Andrea Salvatore Tamburello, 44 anni, disoccupato catanese con precedenti di polizia specifici. Subito dopo è stato rimesso in libertà.