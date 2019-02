Siracusa, riscontrate irregolarità igienico-sanitarie: sanzionato un locale

Sanzionato per 2 mila euro un locale in Ortigia a seguito di controlli amministrativi della Polizia di Stato di Siracusa. Gli Agenti hanno riscontrato irregolarità igienico-sanitarie. Il gestore non aveva compilato parte delle schede di verifica afferenti il controllo delle temperature dei frigoriferi, la pulizia e il monitoraggio per la lotta contro gli animali infestanti e striscianti