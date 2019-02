Lentini, rapina alla Monte dei Paschi: fermati presunti autori

Sono stati bloccati dalla Polizia di Stato mentre ceravano di lasciare il territorio. Si tratta di Francesco Liberto, 31 anni, e S. M., 42 anni, entrambi ritenuti responsabili della rapina perpetrata ai danni del Monte dei Paschi a Lentini lo scorso 7 gennaio, alle 10. Quel giorno due malviventi travisati, uno con parrucca e l’altro con scalda collo, si sono introdotti all’interno dei locali della Banca Mps, in piazza della Resistenza 11 e, sotto la minaccia di due taglierini, hanno tenuto in ostaggio alcuni clienti ed il personale della banca, compreso il direttore pro tempore, riuscendo ad asportare 4mila euro.

Ieri, il Gip ha convalidato il fermo di indiziato di delitto a carico dei due presunti responsabili della rapina. Per Francesco Liberto confermata la carcerazione, per S. M. disposta invece la liberazione immediata