Siracusa, tenta suicidio lanciandosi dalla Fonte Aretusa: ricoverato all'Umberto I

Ha scavalcato la ringhiera della Fonte Aretusa, in Ortigia, e si è lanciato sotto. E' successo ieri sera, intorno alle 23.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma nonostante le rassicurazioni dei militari, l'uomo ha comunque tentato il suicidio.

L'uomo, fortunatamente, non ha riportato lesioni, ma al momento è in stato di osservazione all'Ospedale Umberto I di Siracusa.