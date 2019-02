Dipendenti ex Provincia e Siracusa Risorse a Palermo, si reclamano risposte

Anche i dipendenti della ex Provincia di Siracusa e della partecipata Siracusa Risorse oggi pomeriggio in sit in davanti Palazzo dei Normanni a Palermo. Sono arrivati i 130 per unirsi ai dipendenti delle altre ex province siciliane tutte in condizioni economiche disastrose.

Dalla Regione, però, non sembrerebbero arrivare risposte confortanti, anzi pare che ogni responsabilità sia addebitata al Governo centrale che con il prelievo forzoso ha di fatto messo in ginocchio i Liberi Consorzi.

Tutto questo mentre da 4 giorni i dipendenti della ex Provincia sono in assemblea permanente nella sede centrale di via Roma sia la mancata erogazione degli stipendi che per la mancanza di prospettive per il futuro.