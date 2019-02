Siracusa, il prefetto Luigi Pizzi in visita al Comando della Guardia di Finanza

E' stato in visita, questa mattina, alla caserma della Guardia di Finanza di via Epicarmo il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi.

A riceverlo il Comandante provinciale Luca De Simone, insieme a tutti gli ufficiali, ai Comandanti di Reparto e a una rappresentanza del personale di tutta la Provincia.

Prizzi ha ringraziato i finanzieri per il costante e significativo impegno profuso per il mantenimento della legalità, mediante una concreta lotta al crimine organizzato e comune.