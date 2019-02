Siracusa, interventi nei pronto soccorso per snellire le procedure ed eliminare le file

Indignazione e condanna per l’aggressione subìta nei giorni scorsi da due medici del pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa, ma al contempo annuncio di interventi per una migliore gestione delle attività e del sovraffollamento dei pronto soccorso. Questo quanto dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

“Non è tollerabile assistere ad una così grave recrudescenza di aggressioni violente fisiche, o anche soltanto verbali, nei confronti di medici ed infermieri dei pronto soccorso, - dichiara il manager Ficarra - che nello svolgimento del proprio difficile e delicato lavoro, senza risparmio di sforzi e di attenzioni, affrontano la marea umana che quotidianamente affolla l’area di emergenza".

Da qui l'annuncio dell'istituzione di un tavolo tecnico per snellire le procedure ed eliminare le file. I pazienti giunti al pronto soccorso e che vengono indirizzati ai reparti per effettuare delle consulenze specialistiche, non dovranno, al termine della consulenza, ritornare al pronto soccorso per la chiusura della cartella clinica, ma la procedura potrà essere chiusa e definita direttamente presso i reparti. Un’altra iniziativa che il tavolo tecnico sta mettendo in essere, riguarda la gestione oculata dei posti letto da liberare giornalmente e da mettere a disposizione per i ricoveri provenienti dal pronto soccorso.

Parallelamente, il tavolo tecnico ha avviato una interlocuzione con i vertici locali di Federfarma e dell’Ordine dei Farmacisti per la prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa che consentirà ai cittadini di pagare il ticket per le prestazioni diagnostiche anche presso le farmacie di tutti i comuni della provincia con un ulteriore importante snellimento delle file agli sportelli dei Cup.

Sul fronte strutturale, infine, è in corso l’indizione della gara per il rifacimento dei pronto soccorso di Siracusa e di Avola.