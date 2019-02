Canicattini Bagni, Elezioni Europee: i cittadini degli altri Paesi dell’Ue potranno votare in Italia

Sarà possibile, per i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, votare in Italia in occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata per maggio, i parlamentari spettanti all'Italia.

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 2 febbraio al sindaco del comune di residenza.

Il modello della domanda è disponibile, oltre che sul sito web del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019, anche su quello del Comune di Canicattini Bagni www.comunedicattinibagni.it cliccando sull’apposito banner Elezioni Europee predisposto sulla home page.