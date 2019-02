Buscemi, ufficio postale chiuso dall'11 al 14 febbraio

L’ufficio postale di Buscemi resterà chiuso dall’11 al 14 febbraio per lavori interni.

Per il ritiro della corrispondenza giacente durante il periodo dell’intervento, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Buccheri che osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13,45 e il sabato fino alle ore 12,45. Per tutti i servizi postali e finanziari, inoltre, l’ufficio postale più vicino aperto anche di pomeriggio è la sede di Palazzolo Acreide