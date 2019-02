Siracusa, Casapound: "Intitolare una via ai martiri delle foibe"

Intitolare una via di Siracusa ai martiri delle foibe. La richiesta è stata messa nero su bianco e consegnata al Comune a firma di Francesco Napolitano, referente di CasaPound Italia Siracusa.

"Vicini al giorno del ricordo, crediamo che intitolare una via ai ventimila italiani che durante la fine della seconda guerra mondiale furono uccisi e gettati vivi nelle foibe dai partigiani di Tito sia un atto doveroso, civile e di buon senso" - dichiara CasaPound Siracusa. - "Troviamo incredibile che una città come Siracusa non abbia ancora reso omaggio a migliaia di connazionali colpevoli solo di essere italiani".